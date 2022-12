In tanti al primo "Spid day" del Comune di Saluzzo. Già in programma nuovi incontri

Ventisei Spid rilasciati, tante informazioni fornite, numerose richieste per nuovi appuntamenti. Sabato 17 dicembre il Comune di Saluzzo ha patrocinato e ospitato il primo “Spid Day” per il rilascio gratuito dello SPID ai cittadini, organizzato da “Uscire Insieme – Age Italia”, associazione nata nel 2017 che si occupa di sensibilizzare cittadini e Pubbliche amministrazioni sull’importanza della transizione digitale in chiave #NessunoRestaIndietro, in collaborazione con l’associazione MigliorAttivaMente aps, e con le Acli.

La squadra di “Facilitatori digitali”, 6 ragazze e 3 ragazzi, appositamente formati per fornire un supporto informativo (in gruppo) e pratico (individuale) per accedere ai servizi digitali offerti dalle Pubbliche amministrazioni e dal Sistema Sanitario Nazionale, ha assistito, appunto, 26 cittadini, con età media di 50 anni, 35 per cento donne e 65 per cento uomini, di cui il 23 per cento del totale rappresentato da stranieri.

Nelle prossime settimane saranno organizzati nuovi “Spid Day” e sono già oltre 70 le persone prenotate per il rilascio di questo importante strumento per l’accesso ai servizi tramite computer e telefoni.

E’ previsto inoltre l’avvio del servizio di “Facilitazione digitale” a cui il Comune di Saluzzo si appoggerà in parte per i propri servizi ed è prenotabile ed attivo a partire dal mese di gennaio 2023 al numero di telefono 380 778 8645 o inviando una mail a info@uscireinsieme.org