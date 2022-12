Oltre il 20% degli italiani ricerca informazioni sui mercati finanziari

Il mercato finanziario e degli investimenti offre opportunità ai consumatori di tutto il mondo ma non é immune da rischi o da attacchi di cyber criminali. Uno degli investimenti preferiti dagli italiani é sempre stato il famoso “mattone,” cioè il mercato immobiliare.

Tecnologia e mercati finanziari

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) definisce i mercati come “piattaforme informatiche dove si incrociano le proposte di acquisto e di vendita di strumenti finanziari.”

Esistono diversi sistemi di negoziazione mentre gli investitori hanno a disposizione informazioni esaustive ed aggiornate su tutte le compagnie quotate e sui titoli disponibili all’acquisto. In questo mondo finanziario, il concetto di integritá é fondamentale, dato che i crimini finanziari sono diversi ed includono l’abuso di informazioni privilegiate o la diffusione di dati falsi per manipolare i valori ed i prezzi sul mercato. Altrettanto conosciuto è il crimine finanziario di “insider trading”, quando una persona é a conoscenza di informazioni privilegiate che usa per fare un profitto sul mercato.

Proprio per combattere questi crimini, l’uso della tecnologia sta diventando fondamentale, soprattutto dell’intelligenza artificiale (AI) da usare durante l'attività di vigilanza. É la Consob ad aver lanciato questa idea dopo aver registrato oltre 300 segnalazioni di sospetti abusi di informazioni nel 2021.

Ora, la tecnologia può diventare uno strumento essenziale contro l’abuso di mercato in tempo reale, analizzando le transazioni velocemente. Per promuovere questi sviluppi positivi nei mercati finanziari italiani, a Padova é anche nato l’Innovation Center di Afast, Accenture Financial Advanced Solutions & Technology, un centro di innovazione che vuole rendere questo mondo sostenibile e ancora più digitale.

Mercati finanziari, le previsioni per il 2023

Secondo gli esperti del settore, dopo i ribassi del 2022, il prossimo anno potrebbe essere quello dei rialzi a livello globale. Questo perché l’inflazione dovrebbe rallentare, permettendo alle banche centrali di rallentare gli aumenti dei tassi di interesse e del costo del denaro. Tra i beni di investimento più sottovalutati ci sono le azioni dei mercati emergenti (come India o Vietnam) e d’Europa, che potrebbero rivelarsi il vero tesoro del 2023. Senza mai dimenticare l’oro, il cuscinetto su cui fare sempre affidamento.