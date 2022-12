Cuneo: anche il comitato di San Rocco Castagnaretta nella gara per l'albero di Natale meglio addobbato

Anche il Comitato di Quartiere di San Rocco Castagnaretta ha aderito al concorso “L’albero di Natale del quartiere/frazione meglio illuminato/addobbato”, indetto dal Comune di Cuneo insieme al Comitato Associazione Cuneo Illuminata.



L’albero di San Rocco fa così bella mostra di sé al centro della frazione, dal semaforo di corso Francia accanto al grande murales realizzato dall’Estate Ragazzi 1996. L’albero è stato allestito grazie alla preziosa collaborazione dei bambini frequentanti la scuola materna Coniugi Autretti e della scuola primaria “Bernard Damiano”, accompagnati dalle insegnati e da un gruppo di volontari del comitato, hanno potuto appendere gli addobbi da loro appositamente creati.



“Il Natale è la festa dei bambini e non potevamo che coinvolgere i più piccoli del quartiere: è stato veramente emozionante vedere le loro piccole mani affaccendarsi nel posizionare le loro opere” afferma il Presidente del Comitato Claudio Migliore.



Il Comitato ha esteso l’iniziativa a tutti i frazionisti: chiunque infatti può appendere il proprio addobbo all’albero di Natale oppure ai pini dell’adiacente Monumento degli Alpini. Il Comitato ha optato per una scelta eco sostenibile non utilizzando alcuna illuminazione anche in considerazione dell’incremento dei costi dell’energia elettrica.