Cervasca ricorda la Shoah attraverso la musica: serata con l'ebraista Maria Teresa Milano

Anche quest’anno Vivere Cervasca odv, con il patrocinio del Comune, propone una serata in occasione del Giorno del Ricordo, che commemora la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz.

Partendo dalle parole pronunciate alcuni anni fa dal Presidente Mattarella in occasione di un precedente Giorno della Memoria, "l'arte è una forma alta di comunicazione che ci emoziona e ci aiuta a comprendere in profondità fatti complessi e tragici", si presenta un tema interessante: musica e Shoah.

L'argomento sarà sviluppato con parole e canti da un'esperta di cultura e lingua ebraica: Maria Teresa Milano, ebraista, musicista e scrittrice, accompagnata da Luca Pellegrino, cantante e polistrumentista, con esperienza in vari gruppi musicali.

L'appuntamento è per la sera della vigilia, cioè lunedì 26 gennaio, alle ore 20.45, nel salone comunale polivalente, con ingresso libero.