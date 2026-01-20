“Un anno di lavoro e risultati”, il bilancio del comandante Cuniberti per la Polizia locale di Fossano [FOTO E VIDEO]

Come di consueto, per festeggiare il suo santo patrono, San Sebastiano, la Polizia locale di Fossano si è riunita ieri sera, lunedì 19 gennaio, in una Sala Rossa del municipio gremita di autorità e volontari locali, per delineare un bilancio sommario sulle attività svolte nel corso dell’ultimo anno.

Un ampio prospetto di tutto il 2025, che è stato illustrato dal comandante Giacomo Cuniberti (con alle spalle una trentennale esperienza nella professione), che ne ha evidenziato l’intensa mole di lavoro e i risultati conseguiti. Tra questi l’istituzione, a partire dal 15 marzo 2025, di un nuovo dipartimento di Polizia locale e amministrativa, che comprende i servizi offerti dal Corpo di Polizia Locale, dagli Ausiliari della sosta, dalla sezione Commercio Polizia Amministrativa, dallo Suap (Sportello unico attività produttive), dall’Anagrafe, stato civile, elettorale – leva militare e Servizi funebri, nonché dall’ ufficio relazione col pubblico e dallo sportello del cittadino.

Diciotto sono stati gli agenti in servizio l’anno scorso - per ben 23178 ore -, ora rimasti in 16 per un doppio pensionamento dei colleghi Germano Morra e Pier Paolo Bruno.

Sempre per quanto riguarda il personale, proprio in occasione della conferenza, alla presenza del comandante Cuniberti, del sindaco Dario Tallone e del senatore e consigliere comunale di Fossano Giorgio Maria Bergesio, sono stati conferiti due riconoscimenti.

Il primo è andato all’ispettore di Polizia locale Andrea Naletto, per aver ottenuto nell’anno accademico 2025 la laurea magistrale in Giurisprudenza, mentre il secondo all’ispettore Andrea Deganello per il nuovo grado conferito lo scorso 19 gennaio 2025.

Dal 16 ottobre 2025, dopo 40 ore di corso e l’esito positivo all’esame finale, sono stati anche nominati due nuovi ausiliari alla sosta: Valentina Cometto e Jacopo Ghione.

Per quanti concerne i veicoli, sono quattro le autovetture in dotazione, un ufficio mobile (furgone attrezzato) e due velocipedi.

Ancora qualche numero: due i pannelli informativi attivati in via Torino e via Regina Elena e 451 invece le infrazioni riscontrate agli impianti semaforici con telecamera T-red di via Circonvallazione e in direzione Mondovì e Genola, al passaggio degli automobilisti col rosso (in calo rispetto alle 607 dell’anno precedente).

94 gli interventi della Polizia sui sinistri stradali, dei quali 31 con feriti e 63 con danni solo a cose. Fortunatamente senza alcun incidente mortale.

Due gli agenti normalmente impegnati per il servizio di gestione delle aree mercatali a Fossano, su un totale annuale di 128 mercati settimanali e 9 mercatini dell’antiquariato.

Per quanto riguarda alcune modifiche sul regolamento dei parcheggi a pagamento, emerge l’esenzione del pagamento nella zona blu del centro storico ai veicoli direttamente intestati ad associazioni senza scopi di lucro, utilizzati durante le attività istituzionali e ai veicoli elettrici.

Viene invece sospesa l’esenzione ai veicoli ibridi, che sul territorio fossanese costituiscono il 50% delle vetture.

Per il parcheggio sotterraneo dell’“Autoparco Palocca” di piazza Vittorio Veneto, 132 sono i nuovi posti auto al piano -2, con eventuali implementazioni.

Sulla videosorveglianza, sono sinora state installate 188 telecamere con i relativi punti di accertamento (24 riservate alla lettura delle targhe e una parte dislocate nelle 15 frazioni fossanesi).

Un dato sicuramente da considerare l’ha evidenziato anche l’attenzione sulla corretta circolazione dei monopattini elettrici. Nel 2025, infatti, sono state riscontrate ben 58 sanzioni elevate per i motivi più svariati: il non utilizzo del caschetto protettivo, più persone individuate a bordo dello stesso mezzo, o ancora per l’individuazione di conducenti di età inferiore ai 14 anni.

104, infine, le sanzioni per le soste non autorizzate nei parcheggi per disabili, che prevedono regolari e giustificati contrassegni.

“È stato un anno molto impegnativo, ma siamo contenti dei risultati ottenuti - ha concluso Cuniberti -. Abbiamo svolto un’attività a 360 gradi, non solo in ambito di prevenzione, ma anche di accertamento e di verifica del codice della strada. Abbiamo anche svolto i nostri controlli nel comparto dell’edilizia, del commercio e dell’ambiente. Sono state tutte attività importanti, per arrivare alla sicurezza urbana, che è una priorità nel contesto cittadino”.