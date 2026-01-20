Mondovì: al via cinque incontri pedagogici gratuiti per genitori, educatori e insegnanti

In seno alla certificazione “Comune Amico della Famiglia” e in collaborazione con l’Asd “L’Albero del Macramé”, il Comune di Mondovì propone il ciclo di incontri formativi pedagogici “Posso fare una domanda?” pensato per genitori, educatori e insegnanti.

Cinque occasioni di ascolto, crescita e confronto in compagnia della dottoressa Annalisa Perino (pedagogista montessoriana autrice di UPPA, da anni impegnata nella divulgazione educativa e nel dialogo tra adulti che educano) che si svolgeranno presso l’asilo nido comunale “Nidomondo” di via Ortigara 2, con fruizione gratuita ma prenotazione obbligatoria allo 0174.559254 oppure allo 0174.559375.

Un’occasione per accrescere la propria consapevolezza educativa alla quale sono ovviamente ammessi anche i bambiniche potranno contare su di un programma a loro dedicato: in cerchio con i genitori e la pedagogista con età 0-18 mesi; in aree dedicate dello stesso locale in cui si tiene la formazione per dilettarsi con costruzioni, disegno e gioco simbolico dai 18 ai 36 mesi; in un’area specifica per svolgere un laboratorio di circo insieme all’associazione “L’Albero del Macramé” dai tre anni in su.

Si inizierà, allora, sabato 31 gennaio dalle ore 16 alle ore 18 con “Le regole e la libertà”, per proseguire nei medesimi orari il 28 febbraio (“Ad ognuno le sue responsabilità”), il 28 marzo (“Come coltivare una comunicazione efficace”), il 9 maggio(“I bambini non fanno mai i capricci da soli”) e il 23 maggio (“Fratelli e sorelle”).

Per eventuali informazioni è possibile contattare i numeri 0174.559254 oppure 0174.559375.