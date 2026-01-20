A San Damiano Macra l’ultimo saluto all’ex dipendente comunale Nando Olivero

“Ciao Nando ci mancherai” si legge in uno dei tanti commenti. Saranno celebrati questo pomeriggio, martedì 20 gennaio, alle ore 14.30 presso la Parrocchia di San Damiano Macra i funerali di Nando Olivero.

Ultimo di tre fratelli, aveva 66 anni era un ex dipendente comunale. Un paese piccolo San Damiano Macra, in una delle valli più suggestive del nostro territorio, dove tutti bene o male si conoscono. Nando era un uomo molto benvoluto, una persona distinta, cortese e sempre pronta ad aiutare gli altri.



Tantissimi sono ora i messaggi d’affetto e cordoglio, con pensieri rivolti in modo particolare alla moglie Silvana ed alla cara mamma Rosina. Nel loro cuore, come in quello di tutti i parenti ed amici, Nando per sempre resterà.