Cagnolina impiccata nel Monregalese, la denuncia di LNDC Animal Protection: "Chi sa parli"

LNDC Animal Protection esprime profonda indignazione e dolore per la notizia del ritrovamento, nel Monregalese, di una cagnolina brutalmente impiccata a un palo davanti all’abitazione dei suoi compagni umani. Un gesto di inaudita crudeltà che colpisce non solo gli animali ma l’intera comunità civile.

Secondo le prime ricostruzioni, il cane era scomparso il giorno prima del macabro ritrovamento, tanto che il proprietario aveva tempestivamente segnalato lo smarrimento dell’animale. L’ipotesi attualmente al vaglio degli investigatori è che la cagnolina sia stata prelevata dal recinto in cui viveva, uccisa e infine collocata davanti alla casa dove viveva.

Il medico veterinario che ha esaminato il corpo senza vita della povera Maia ha accertato il decesso dell’animale, riconducendolo a un grave trauma cranico provocato da un corpo contundente, elemento che rafforza l’ipotesi di un’uccisione violenta avvenuta prima dell’esposizione del corpo.

Di fronte a questo atto gravissimo, LNDC Animal Protection ha subito sporto denuncia alle autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto, nella speranza di risalire all’identità di chi ha compiuto questo gesto efferato.

“Un episodio del genere è inaccettabile in una società che si definisce civile. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla violenza gratuita inflitta ad un animale indifeso, soprattutto in un luogo dove avrebbe dovuto sentirsi al sicuro, nella sua casa”, afferma Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

L’associazione invita tutti i cittadini che vivono nella zona o che abbiano potuto notare qualcosa di sospetto nei giorni precedenti o successivi al fatto a collaborare con le indagini. Ogni piccolo dettaglio può risultare determinante per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare LNDC Animal Protection all’indirizzo avvocato@lndcanimalprotection.org. Le segnalazioni saranno trattate con la massima riservatezza e trasmesse alle autorità competenti.