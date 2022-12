Neve e caos sulle strade: obbligo di dotazioni invernali su tutte le provinciali

Così, il presidente della Provincia Luca Robaldo ha introdotto l’incontro di venerdì 23 dicembre a Cuneo con tutte le circa 200 ditte appaltatrici del servizio sgombero neve per fare il punto della situazione nel dopo emergenza. E’ la prima volta che questo succede e l’iniziativa, oltre ad essere stata molto apprezzata dalle ditte, ha permesso di sentire le proposte direttamente dagli operatori per cercare di migliorare il servizio e di conseguenza la sicurezza stradale.

Tanti gli argomenti emersi dal dibattito. Tutti hanno sottolineato il problema dei mezzi pesanti intraversati per la mancanza di catene e gomme adeguate, ma si è parlato anche di rami e alberi come ostacoli al passaggio dei mezzi spazzaneve, delle condizioni delle strade che non permettono la rimozione perfetta di ghiaccio e neve, del notevole movimento di auto e mezzi pesanti e dell’inesperienza di alcuni automobilisti nel montaggio delle catene, del sale marino che potrebbe essere sostituito con il salgemma più efficace, del sistema di allerta meteo Arpa che deve essere equiparato a quello utilizzato dalle società autostradali.

Il consigliere provinciale delegato Silvano Dovetta è intervenuto per sottolineare come in montagna, dove c’è meno traffico e forse gli abitanti sono più abituati a gestire le nevicate, sia andato tutto bene, mentre i maggiori problemi si sono registrati in pianura sui percorsi alternativi all’autostrada.

Robaldo ha annunciato di voler estendere il provvedimento che rende obbligatorio l’uso delle gomme da neve e dei dispositivi adeguati su tutte le strade provinciali e non solo su quelle finora indicate dalla segnaletica stradale. Il presidente si è infine assunto l’impegno di riferire per scritto quanto emerso al Prefetto e alle forze dell’ordine preposte ai controlli, chiedendo e suggerendo soluzioni concrete che coinvolgano anche le società autostradali, l’Anas e le associazioni degli autotrasportatori per evitare il ripetersi dei disagi.