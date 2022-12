Natale di solidarietà: 328 pasti consegnati a 129 famiglie cuneesi in difficoltà

328 pasti consegnati a 129 famiglie. 90 regali ai bambini, tra cui 7 confezioni di vestitini per neonati e 7 confezioni di prodotti di igiene per neonati. E ancora 129 confezioni con prodotti Agrimontana (grazie alla collaborazione con il Rotaract Club Cuneo Provincia Granda).

Sono i numeri della felice iniziativa “Natale di solidarietà 2022” che ha consentito a queste famiglie cuneesi in difficoltà di ricevere un pranzo caldo, dall'antipasto al dessert, servito direttamente a casa, alla Vigilia di Natale.

Un progetto realizzato da Rotary Club Cuneo, Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare, Fondazione Lovera Onlus Cuneo, Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda, Caritas Diocesana di Cuneo, Società di San Vincenzo de Paoli ACC Cuneo ODV, Avis Comunale Cuneo, Zonta Club Cuneo.

Sette i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa: Cit Ma Bel, I Goliardi Cuneo, Il Grill del Lovera, La Novella, La Volpe con la pancia piena, Open Baladin Cuneo, Osteria della Chiocciola.

In totale sono stati raccolti 13.131 euro.

“Soldi raccolti grazie a queste associazioni, molti soci del Rotary, ma anche cittadini privati – spiega Salvatore Linguanti del Rotary Club Cuneo -. Una signora, proprio il giorno della Vigilia, ha fatto una donazione di mille euro. Purtroppo non abbiamo potuto usare il suo contributo per questa iniziativa ma ci attiveremo per fare qualcosa di analogo al più presto, magari una consegna di derrate alimentari a chi ha più bisogno”.

Un'iniziativa benefica nata nel 2014. Prima del Covid si faceva un pranzo comunitario in Sala San Giovanni, poi le restrizioni sanitarie hanno portato a modificarne l'organizzazione. Le famiglie in difficoltà - individuate dalle Parrocchie di Cuneo fra capoluogo e frazioni, grazie alla collaborazione ed al coordinamento della Caritas Diocesana di Cuneo e della Società di San Vincenzo de Paoli di Cuneo – hanno quindi ricevuto il pranzo ma anche un regalo per ogni bambino presente.

“Ci tengo a ringraziare i benefattori privati – conclude Linguanti -. Non abbiamo alcun recapito per farlo privatamente. Quindi lo faccio pubblicamente. Avete regalato un sorriso a 129 famiglie per Natale”.