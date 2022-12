A Garessio la commemorazione ad 80 anni dalla partenza del I battaglione Complementi della Cuneense verso la Russia

"Ringrazio di cuore tutti gli intervenuti - commenta l'assessore Pierandrea Camelia - in primis al capogruppo Giorgio Candussio per l'impegno che dedica al territorio, ed ai Vigili del Fuoco di Garessio per aver prestato il faro per illuminare il vialetto della stazione. Ed il grazie più grande va a Giorgio Ferraris per aver raccontato con dovizia di particolari e curiosità (le potrete scoprire nel suo libro) la storia di queste due tradotte, partite da Garessio e Trappa, e della tragica spedizione in Russia."