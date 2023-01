Fiocco rosa a Mondovì: Eseosa Mattea è la prima nata del 2023 al Regina Montis Regalis

La prima nata di questo nuovo anno è Eseosa Mattea , venuta al mondo all’1.49 di questa mattina, per la felicità di mamma Imade Evelyn e papà Best Daniel, di origine nigeriana e residenti a Villanova Mondovì, accolta dalle ostetriche Alessandra Barberis e Liana Francione.

Anche il 2022 ha portato un fiocco rosa, l’ultima a nascere ieri, 31 dicembre, alle 15.14 è stata Ambra, per la felicità di mamma Nicoleta Camelia Despina e papà Vasile Iulian Sava e la piccola Evelina, originari della Romania e residenti a Mondovì. Ad accoglierla al mondo le ostetriche Carmela Stramandino, con Sabrina Bagnaschino e Donatella Vitulano, con le dott.sse Chiara Bondi e Antonia Novelli.

Approfittiamo di questa notizia per fare gli auguri a tutti i neo genitori e anche all'ostetrica Gemma Gautiero e al dott. Gianfranco Cilia, responsabile dei consultori Asl Cn1 che, negli scorsi giorni, hanno dato il benvenuto al loro piccolo Gabriele.

Auguri dalla redazione di Targatocn! E non scordatevi dell'iniziativa "Il primo ciuccio": doneremo ai primi due nati (maschietto e femminuccia) il primo giorno dell'anno un 'ciuccio', il loro primo 'ciuccio'. Ciuccio griffato con il nome del nostro quotidiano. Il 'ciuccio' per ogni bambino è compagno dei primi anni, strumento unico di consolazione nei momenti difficili, incoraggiatore speciale nelle prime piccole avventure, formidabile ed inseparabile amico. I genitori che non gradissero un ciuccio potranno richiedere un bavaglino personalizzato.

Scriveteci via mail a media@morenews.it indicando il nome del figlio/a e l'indirizzo dove spedirlo.