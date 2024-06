Comunali in valle Stura, si scoprono due nuovi volti: a Valloriate e a Sambuco

Sono Ivo Bussone e Palmira Giavelli i due nuovi volti tra i sindaci eletti alle ultime amministrative. Bussone a Valloriate e Giavelli a Sambuco.



Se negli altri Comuni al voto, la maggior parte a lista unica, è stato un plebiscito di riconferme, qui certamente per i prossimi cinque anni qualcosa cambierà. Gli elettori hanno scelto, contro le aspettative, di voltare pagina rispetto alle eredità amministrative dei sindaci precedenti, tagliando con il passato a favore di uno sguardo volto al futuro.



Originaria di Vinadio, da 20 anni vive a Sambuco, Palmira Giavelli, 60 anni Operatrice socio sanitaria presso l'ospedale di comunità di Demonte, da quasi 30 anni è nell'ambito amministrativo tra i Comuni di Vinadio e Sambuco, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere e assessore. La sua vita si divide anche tra i ruoli di moglie e mamma, e da sempre è impegnata nel volontariato.

“Mi sono data disponibile – spiega le ragioni della sua candidatura - perchè tengo molto alle realtà di montagna e trovo giusto impegnarsi. Credo di essere stata premiata – commenta l'elezione a sindaco - per l'impegno dimostrato negli anni sul territorio a favore di famiglie e giovani, anche nell'organizzazione di attività di intrattenimento. Abbiamo cercato di avere un'attenzione maggiore per i giovani – continua Giavaelli -, perchè possano rimanere e non dover abbandonare le loro case. Ringrazio chi mi ha votato, adesso con la nuova squadra stiamo valutando i progetti in corso da ultimare e i bandi disponibili a cui accedere per il bene del paese. Giorno dopo giorno capiremo e pianificheremo il lavoro”.



Chi entra in Consiglio:

Per la lista di maggioranza “Dì Nuovo - Sambuco”:

Eleonora Tropini

Ubaldo Fini detto Eros

Manuela Bruna

Vittoria Soldà

Raffaella Cavallotto

Isabella Degioanni, detta Isa

Gianpaolo Bruna

Per la lista di minoranza “Amare Sambuc”:

Giovanni Chiardola di diritto in quanto candidato sindaco contro Giavelli

Giorgio Tropini

Domenico Tropini

Sarà mercoledì 19 giugno il primo Consiglio con l'insediamento del nuovo sindaco e i candidati consiglieri eletti.



Voglia di cambiamento anche a Valloriate, dove è stato eletto sindaco per la prima volta, con quasi il 70% delle preferenze (67,19%), Ivo Bussone, 37 anni e responsabile dell'infrastruttura informatica di Acqua Sant'Anna. Originario per linea paterna del piccolo paese della valle Stura, si è da poco sposato e vive in una frazione.

“Sono molto soddisfatto – commenta il risultato elettorale - più che per me, per tutta la lista. Sarà una gestione diversa e non sindaco-centrica, tutti avranno un loro ruolo e specifiche responsabilità. Tutti ci impegneremo e ciascuno farà la sua parte. Ci troveremo più sovente del dovuto per progettare il lavoro e prendere decisioni condivise. Avevamo e abbiamo idee diverse di come sviluppare il territorio. Vorremmo ospitare eventi che creassero benessere sulla e alla valle, valorizzando il nostro territorio e le nostre borgate, come ad esempio quelli sportivi, prendendo ispirazione dalla gestione di altre amministrazioni della valle simili alla nostra. Infine, - spiega Bussone – dovremo gestire i fondi europei e inizieremo subito con l'occuparci della manutenzione delle strade. Vorremmo davvero mettere a terra il programma elettorale che abbiamo pensato, in quanto realizzabile e realistico. L'obiettivo – conclude - è collaborare con tutta la valle e con l'Unione Montana Valle Stura”.



Il primo Consiglio, con insediamento e giuramento, è stato convocato per mercoledì 19 giugno, dove verrà anche ufficializzata la nuova Giunta, che sarà composta da Daniela De Conto vicesindaco e Simona Bernardi assessore, premiati per il numero di preferenze raggiunte.



Della lista di Bussone “Per valaouria con valaouria” i candidati che siederanno in Consiglio comunale saranno:



Daniela De Conto 10 preferenze

Albino Berardengo 7

Simona Bernardi 7

Manuel Odestri 4

Bruna Caranta 3

Irma Bussone 2

Franca Bruno 1

Resterebbe fuori:

Tiziana Bussone 0 preferenze



Della lista “'Nsem per valaouria” di Roberto Monaco (che entrerà di diritto):

Gianluca Monaco (sindaco uscente) 8 preferenze

Barbara Brunetto 2