Le Scuole Tecniche San Carlo di Cuneo si rinnovano: nuova sede dal 26 agosto

Fondate a Torino nel 1848 e conosciute come le scuole che formano le future maestranze nell’artigianato di eccellenza, dal 2001 le Scuole Tecniche San Carlo operano anche sul territorio della Provincia di Cuneo con le sedi di Boves e Cuneo.

Negli oltre vent’anni di attività l’offerta formativa si è arricchita e il numero degli allievi iscritti quest’anno ha sfiorato le 500 unità. Al settore formativo da ormai parecchi anni si è affiancato quello dei Servizi al Lavoro/Orientamento, con operatori qualificati per aiutare chi è in cerca di occupazione a trovare lavoro anche attraverso gli strumenti di politica attiva.

“Per poter meglio rispondere alle esigenze di allievi e famiglie dal 26 agosto tutta l’attività si trasferirà nei locali della nuova sede che si trova a Cuneo, in via Cascina Colombaro n. 4” ci annuncia la dr. Erica Pellegrino, direttrice della scuola. “I nuovi locali ospiteranno due laboratori di lavorazione del legno, uno di sartoria, uno di informatica, oltre alle aule di teoria e agli uffici. Siamo molto contenti di questo importante investimento che permetterà ai nostri allievi di ricevere una formazione di qualità in un ambiente sicuro, confortevole e facile da raggiungere anche con i mezzi pubblici”.

La nuova sede sorgerà non distante dall’ITIS e dal Liceo Artistico, a circa dieci minuti di cammino dalla stazione ferroviaria e sarà dotata di ampio parcheggio.

“In questi giorni stiamo procedendo con il trasloco che prevediamo di completare verso la metà del mese di luglio. Chi avesse piacere di visitare i nuovi spazi può contattarci per fissare un appuntamento”

Le iscrizioni ai corsi per il nuovo anno scolastico sono ancora aperte.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i seguenti recapiti: