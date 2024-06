Clavesana, lavori alla Cement ma mancano le autorizzazioni: il Comune blocca tutto

I mezzi della Cement di Villanova Mondovì non hanno fatto in tempo a mettersi al lavoro – nell’area dell’ex cascina San Giovanni di Clavesana, dove la stessa ditta monregalese vorrebbe realizzare il tanto discusso deposito di rifiuti – che sono stati prontamente bloccati da un’ordinanza comunale specifica.



Come raccontato anche dall’Unione Monregalese il fatto risale a sabato 8 giugno scorso, quindi prima dell’ufficializzazione della vittoria di Bruno Terreno alle elezioni comunali. Mosso da numerose segnalazioni dei cittadini residenti per i lavori iniziati il giorno antecedente il Comune ha allertato l’Ufficio tecnico per un sopralluogo, che si è risolto con la constatazione della mancanza delle autorizzazioni necessarie – il permesso di costruire – e con l’emanazione di un’ordinanza di sospensione dei lavori. Uno dei residenti avrebbe, anche, sporto formale denuncia ai carabinieri, impegnati nelle verifiche del caso.



Si tratta, questo, dell’ultimo aggiornamento di una vicenda che negli ultimi mesi ha largamente tenuto banco a Clavesana. Il precedente - comunicato dall’ex sindaco in uno degli incontri conclusivi della campagna elettorale - riguarda l’ampliamento in favore di Cement al dicembre 2024 della finestra con cui questa dovrà produrre il progetto dei lavori alla Provincia comprensivo delle osservazioni realizzate dagli enti coinvolti in conferenza dei servizi.



Archiviate le dinamiche elettorali, siamo certi, si tornerà a parlare ancora (e molto presto) del progetto.