A Borgo San Dalmazzo il 9° Trofeo dell'Amicizia - Interforze di calcio a 7

Si è svolta venerdì 14 giugno 2024 a Borgo San Dalmazzo, presso i campi della Polisportiva “Sporting Club Libertas Borgo ASD”, la giornata conclusiva de’ “9° Trofeo dell’Amicizia - Interforze” di calcio a 7, in collaborazione con gli appartenenti dei Corpi e delle Forze Armate in servizio nel Cuneese.

Nei due gironi eliminatori si sono affrontati Carabinieri (Cuneo e Borgo S.D.), Polizia di Stato Cuneo e Polizia Stradale di Mondovì, Polizia Penitenziaria (Cuneo e Saluzzo), Vigili del Fuoco, una compagine del 2° Reggimento Alpini di Cuneo - San Rocco Castagneretta e la Guardia di Finanza.

Durante il torneo, iniziato lo scorso 14 maggio, i rappresentanti delle diverse forze di polizia e militari si sono affrontate sportivamente con un obiettivo comune, quello di promuovere lo sport come attività ludica e non come spesso avviene nel mondo del calcio.

La fase finale ha visto fronteggiarsi, per contendersi il primo posto, la Polizia di Stato di Cuneo e la squadra della Polizia Penitenziaria di Saluzzo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 per la Polizia Penitenziaria al termine di una partita molto tirata e avvincente. Nella “finalina” terzo e quarto posto si sono affrontati la squadra del 2° Reggimento Alpini di Cuneo e la Polizia Stradale di Mondovì, che ha visto prevalere i primi per 5-3.

Al termine degli incontri si sono svolte le premiazioni delle squadre finaliste e di quelle partecipanti, nonché un premio individuale per il “capocannoniere” del Torneo vinto da Marchiafava Filippo della Polizia Penitenziaria di Saluzzo.

Durante la premiazione gli organizzatori hanno ringraziato tutti quelli che hanno reso possibile la buona riuscita l’evento, in particolare il Direttore di SPAZIO CONAD di Cuneo, ai Volontari A.N.F.I. di Cuneo O.D.V. ed agli arbitri della Lega Calcio ACSI di Cuneo per la preziosa collaborazione, nonché il personale partecipante dei Corpi e delle Forze Armate