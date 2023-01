A Niella Tanaro, paese dell'arte bianca, ha chiuso l'ultima panetteria

E' un 2023 che si apre un po' con l'amaro in bocca quello appena iniziato in Granda. Sono tante, troppe, le attività che con la fine del 2022 hanno abbassato per l'ultima volta la serranda dei loro locali.

Qualcuno ha raggiunto la pensione, altri hanno tirato i remi in barca perché, dopo tanti anni di sacrifici, non hanno figli che proseguano la loro attività. Altri hanno deciso di chiudere per i rincari energetici, altri ancora per evitare di essere travolti, ma quasi nessuno ha trovato qualcuno disposto a rilevare l'attività: "La clientela è cambiata, come il mondo del commercio".

E non si tratta solo di rincari energetici e costi di gestione, nella maggior parte dei casi si è spento l'entusiasmo. Storie diverse che, però, fanno capire quanto al momento possa sembrare incerto il futuro nel nostro Paese.

Così accade anche che a Niella Tanaro, piccolo borgo noto per la sua tradizione legata all'arte bianca, che fece dei niellesi i "panettieri pionieri" che raggiunsero la Costa Azzurra nei primi del '900 in cerca di fortuna, chiuda anche l'ultima panetteria.

Nessun commento da parte dei titolari che abbiamo provato a contattare, dispiacere generale in paese per la perdita di questo servizio, come ci spiega il primo cittadino.

"Si spegne una luce nel nostro paese - commenta il sindaco Gian Mario Mina -. Sono personalmente dispiaciuto di questa notizia, ma capisco anche la scelta dei titolari di molte attività che decidono di non proseguire. E' un periodo difficile per tutti, che speriamo possa cambiare al più presto. A fronte dei rincari energetici e della difficile situazione a livello nazionale si respira un senso di scoramento generale. Di recente in paese ha chiuso anche la macelleria, dopo che il titolare ha raggiunto la pensione. Per i piccoli comuni i negozi di paese sono vitali, garantiscono servizi essenziali per la comunità. Per questo, come Amministrazione, cercheremo, per quanto possibile, di disporre delle misure a sostegno di chi deciderà di aprire nuove attività, così come proseguiremo nel bel percorso che è stato intrapreso nella valorizzazione della storia del nostro paese legata al pane e all'arte bianca".