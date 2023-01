Provincia e CRAS di Bernezzo uniti per la cura della tartaruga americana

Durerà per tutto il 2023 la convenzione firmata negli scorsi giorni tra Provincia di Cuneo e CRAS di Bernezzo in merito alle attività di confinamento definitivo di individui di Trachemys Scripta (la tartaruga americana): un sostegno che si sostanzia in un finanziamento forfettario di 5.000 euro a favore della struttura di Sommariva Perno, la sede distaccata del centro dedicata proprio all’accoglimento delle tartarughe.



L’obiettivo è, ovviamente, sostenere le iniziative di cura, riabilitazione, detenzione e gestione di questa tipologia di fauna. La convenzione risulta attivatasi ieri (1 gennaio) e proseguirà sino al 31 dicembre 2023.



Per contattare il CRAS e le sue strutture si possono usare il numero 3285325296 o l’indirizzo mail info@centrorecuperoselvatici.it.



“Negli ultimi anni moltissimi esemplari di tartarughe palustri americane (Trachemys scripta) sono state acquistate in tenerissima età, ma poi, con la crescita, sono aumentate di pari passo le difficoltà di gestione da parte di privati, al punto tale da non riuscire più a tenerle in casa – si legge sul sito internet del CRAS di Bernezzo, in riferimento alla sessione di Sommariva Perno - . Per di più, tali specie esotiche ed alloctone non possono essere rilasciate in natura, a causa delle devastanti conseguenze per gli habitat e la fauna locale”.



“Chiunque si trovasse, quindi, nella condizione di non poter più tenere testuggini dalle guance rosse o gialle, può consegnarle, a fronte di un contributo liberale, deducibile come donazione, per il loro sostentamento ad vitam, presso il Centro Tartarughe di Sommariva Perno, ove verranno mantenute in un ambiente naturale, idoneo e protetto”.