L'Ail di Cuneo dona 250.000 euro al progetto seconda PET della Fondazione Ospedale Cuneo Onlus [VIDEO]

È stato consegnato questa mattina – martedì 31 ottobre– presso i locali della sede dell’Ail di Cuneo “Paolo Rubino” in via Schiapparelli 23, l’assegno simbolico che la sezione cuneese dell’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma ha deciso di destinare al progetto seconda PET lanciato nei mesi scorsi dalla Fondazione Ospedale Cuneo Onlus.

La cifra stampata sul fac-simile dell’assegno, riprodotto per l’occasione in grandi dimensioni, è di 250 mila euro, una somma fondamentale per il buon esito dell’operazione e ben rappresentativa del costante impegno profuso ogni giorno da centinaia di volontari in ogni angolo della provincia a favore della lotta alla malattia e all’aiuto dei pazienti.

“Quando a marzo, in occasione dell’avvio della campagna delle Uova di Pasqua, abbiamo annunciato la nostra discesa in campo a favore del progetto – spiega Anna Rubino, presidente dell’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” – non ci eravamo ancora sbilanciati pubblicamente sulla cifra che avremmo potuto mettere a disposizione, in quanto non sapevamo quale risposta sarebbe arrivata dai volontari né conoscevamo l’esito delle attività annuali di raccolta fondi. Oggi, con due mesi d’anticipo sulla fine del 2023, addirittura prima che parta la nostra campagna più importante, quella delle Stelle di Natale, possiamo dire con immensa soddisfazione che i risultati raggiunti sono stati superiori alle aspettative, a cominciare dalle Uova di Pasqua per arrivare fino alla Passeggiata per la Vita da poco svoltasi a Dronero. L’entità delle donazioni raccolte nel 2023, il costante sostegno ricevuto dalle persone che ci gravitano intorno, ma soprattutto la gestione economica accorta e oculata che è stata fatta nei quasi 25 anni di vita dell’Ail di Cuneo, hanno posto le basi perché riuscissimo a dare un contributo così importante per un progetto in cui crediamo fortemente”.

Il percorso avviato dall’Ail di Cuneo con la Fondazione Ospedale Cuneo Onlus prevede, oltre all’acquisto di un nuovo tomografo, la pianificazione di una costante attività di formazione e di ricerca scientifica di alto livello al servizio non solo del nosocomio cuneese, ma di tutta la provincia di Cuneo e anche delle regioni limitrofe. L’Ail di Cuneo aveva già sostenuto la progettualità legata alla PET negli anni passati, quando aveva cofinanziato una ricerca sull’utilizzo di questo strumento – che ha una grande importanza diagnostica per i pazienti onco-ematologici – per il trattamento più efficace e personalizzato del Linfoma di Hodgkin, una malattia curabile e abbastanza rara.

"Quella di oggi è una donazione incredibile - commenta Silvia Merlo, presidente della Fondazione Ospedale Cuneo Onlus -. E' importante come valore perché ci permette di portare sostanzialmente a compimento un progetto che sembrava un sogno soltanto un anno fa. Ma ancora più importante è la collaborazione con Ail che ha dato il 'la' a tutta una serie di collaborazioni con altre associazioni. Se siamo uniti, oltre a sognare, realizziamo i sogni".

"Come ho già affermato quando è partito il progetto, quello che stiamo facendo insieme non va solo a beneficio dell’ospedale di Cuneo, ma di tutti i malati che ne possono avere necessità in provincia come nelle altre regioni. Uno dei nostri obiettivi è rendere attrattivo a livello nazionale il nostro ospedale, che è hub provinciale. Per farlo il percorso è lavorare in rete con le altre associazioni del territorio, in quanto sommando le nostre forze possiamo raggiungere risultati sempre più ambiziosi”, conclude Merlo.