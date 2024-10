“Tutti giù per terra”: inaugurata oggi a Dronero una nuova bellissima iniziativa

Una bellissima giornata di animazione, giochi e colori quella di oggi, mercoledì 30 ottobre, a Dronero. È stato infatti inaugurato il progetto “Tutti giù per terra”, iniziativa dedicata ai più piccoli e realizzata dal Comune con il sostegno di Fondazione CRC, in collaborazione con la Alessia Puli, Rondò dei Talenti, associazione Mastro Geppetto, cooperativa Momo, Istituto Comprensivo di Dronero, Dronero Cult e AFP.

Importante è stato il momento inaugurale in piazza Allemandi, che ha visto presenti il sindaco di Dronero Mauro Astesano con il vicesindaco Mauro Arnaudo ed i consiglieri Miriana Aimar e Dario Ghio, la dirigente scolastica dell’IC di Dronero Vilma Margherita Bertola, il consigliere generale della Fondazione CRC Elio Lingua ed il presidente dell’associazione Mastro Geppetto Gianpaolo Rovera con alcuni dei volontari Geppetti.

Portando i saluti dell’assessore Marica Bima, referente del progetto che per impegni purtroppo non è potuta essere presente, la consigliera Miriana Aimar ha spiegato: “Il progetto per cui siamo qui oggi rientra in quadro di intervento sul territorio che ormai l'amministrazione comunale porta avanti da un paio di anni a questa parte: in una prima parte, con l'attuazione del ‘Progetto Giocadrò’, il parco giochi diffuso ha preso vita lungo le strade di Dronero. Oggi, con l'iniziativa ‘Non è mai solo un gioco’, abbiamo avuto la possibilità di riprenderlo in mano e di farlo rivivere”.

Particolarmente sentititi, a nome di tutta l’amministrazione comunale, sono stati i ringraziamenti alla Fondazione CRC in primis per il sostegno ed agli alunni presenti oggi ed accompagnati dalle loro insegnanti, nonché agli animatori che durante la giornata sono stati il riferimento nelle varie stazioni di gioco. Ringraziamenti importanti poi al Rondò dei Talenti per la stretta collaborazione nella realizzazione del progetto e per l’ultima nuova installazione di gioco in piazza Allemandi, ad Alessia Puli che in qualità di grafica si era occupata della realizzazione dei giochi ma anche quest’estate della loro riqualificazione, all’associazione Mastro Geppetto per l’attenta collaborazione e disponibilità nell’offrire aiuto e supporto nelle iniziative del territorio, alla cooperativa Momo ed a Dronero Cult per l'organizzazione dell’animazione con attività ludiche rivolte ai bambini nelle varie stazioni di gioco, all’Istituto Comprensivo di Dronero per l’ormai consolidata collaborazione ed il coinvolgimento vicendevole nelle varie attività e all’AFP per la sezione più tecnica, di elaborazione e coordinamento dell’iniziativa.

“II progetto - ha continuato la consigliera Aimar - pone in primo piano il gioco come strumento per lo sviluppo globale della persona, volto promuove il diritto al gioco di bambini e ragazzi attraverso interventi di recupero e miglioramento di aree gioco disegnate a terra, nonché l’ampliamento delle stesse con nuovi disegni a terra sul modello Rondò dei Talenti. Desideriamo far divertire e socializzare i più piccoli e, perché no, anche gli adulti! È per noi una soddisfazione passeggiare per le vie del paese e incontrare nonni, genitori, gruppi di bambini che si divertono con i giochi di una volta: attraversare per esempio via Roma seguendo i passi disegnati per terra acquista significato, saltare nelle caselle del gioco dell'oca sotto l’ala del teatro Iris attendendo l'arrivo dell'autobus rende l'attesa un po' meno noiosa, il gioco della campana all'uscita dalla messa della domenica mattina risveglia il sorriso,…”