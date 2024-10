Il sindaco di Sant'Albano rinuncia allo stipendio e finanzia i lavori del Circolo Acli di Ceriolo

Il prossimo 2 novembre, a partire dalle 18, la comunità è invitata per un aperitivo di inaugurazione della nuova sala del Circolo Acli di Ceriolo, di recente oggetto di un intervento di controsoffittatura. Pagato, si apprende, dal sindaco, che ha rinunciato al suo stipendio da amministratore proprio per consentire di effettuare questi lavori.

Il direttivo del Circolo ha quindi voluto esprimere un ringraziamento pubblico al primo cittadino Massimo Ravera "per aver ascoltato le necessità del circolo durante la campagna elettorale e successivamente per essersi impegnato, in prima persona, alla realizzazione della controsoffittatura e relativa illuminazione del locale.