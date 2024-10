Un anno dedicato ai giovani e alla pop art: ecco il nuovo Calendario storico dei carabinieri

Gli scritti di Maurizio De Giovanni

La storia che racconta è quella di un maresciallo comandante di stazione che, rimasto vedovo, trova il modo per costruire un dialogo con il figlio, uno studente alle prese con la crescita e con le sfide del quotidiano. Il maresciallo utilizza, come chiave di dialogo, alcuni racconti del suo lavoro, attraverso le quali cerca di trasmettere, appunto, i valori della legalità. Quello che succede al padre nell'ambito lavorativo diventa un modo per sensibilizzare il figlio su temi quali la droga, il bullismo, la salvaguardia dell'ambiente, il rispetto per gli altri, l'inclusività e la solitudine sociale.

I racconti sono lasciati negli album di foto della mamma scomparsa, che il ragazzo sfoglia spesso, arrivando così, in modo diretto ed empatico, ad affrontare temi importanti, trasmettendo una bellissima lezione di legalità. Qui ad un figlio, ma a tutti i giovani, a cui è dedicata questa edizione del calendario-