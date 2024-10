Un 31 ottobre da brividi con le ricette di Halloween dal mondo

L’antica ricorrenza celtica di Samhain, in calendario tra il 31 ottobre e il 1° novembre, coincideva con la fine del periodo del raccolto, seguito da grandi banchetti.

Anche oggi Halloween, la festa più spaventosa dell’anno, viene celebrata con cibi autunnali. Simbolo per eccellenza è la zucca, intagliata in modo da renderla spaventosa, e sulle tavole di tutto il mondo vengono preparati piatti della tradizione.

In Irlanda troviamo il barmbrack, un pane dolce fatto con un impasto lievitato, arricchito da frutta secca e canditi. Un’altra ricetta è il champ, purè di patate preparato con latte e burro e insaporito con lo scalogno. La leggenda vuole che fosse offerto alle fate, mettendone un piatto ai piedi di un biancospino. Una variante del champ è il colcannon, preparato con verza lessata in acqua al posto dello scalogno. Mangiati ben caldi, insieme a uno stufato di verdure, sono perfetti come piatto corroborante prima di uscire a festeggiare.