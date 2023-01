Addio a Giovanni Porro, storico produttore di vino di Serralunga d'Alba

Serralunga d'Alba piange Giovanni Porro, storico produttore di vino. Aveva 84 anni e da circa un anno lottava contro un tumore. Si è spento ieri sera, martedì 3 gennaio, nella sua abitazione, circondato dall'amore della famiglia.

Lo ricorda con affetto l'amico e collega Alberto Giudice: “Un uomo stimatissimo da tutti, di quelli che si contano sulle dita delle mani, giusto e sincero. I Porro sono una delle famiglie storiche di Serralunga. Da due secoli producono vino, soprattutto Barolo. Gente che si è fatta nel lavoro, nel silenzio e con serietà. Il papà era Guido, stesso nome dato al figlio di Giovanni. Oggi c'è anche il nipote Fabio. Tutti a lavorare nell'azienda di famiglia. Sono produttori di vino veri, che vanno nella vigna, partono dall'uva e arrivano al vino. Non ne sono più rimasti in tanti”.

Oggi l'azienda agricola Guido Porro è in mano al figlio Guido e produce 25 mila bottiglie all'anno. Lo fanno tra i vigneti più belli della zona del Barolo: Lazairasco, Santa Caterina e 'l Pari - nel cru Lazzarito, in posizione invidiabile. Una solida storia familiare che continua con tanto lavoro e molta passione alla 'Cascina', uscendo da Serralunga, sulla provinciale in direzione Alba.

Giovanni Porro lascia la moglie Carla, il figlio Guido, la nuora Giovanna e il nipote Fabio. I funerali saranno celebrati giovedì 5 gennaio alle 15 nella chiesa di San Sebastiano a Serralunga d'Alba dove, questa sera (mercoledì 4 gennaio) alle 20.30, sarà recitato il rosario.