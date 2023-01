Consegna speciale oggi, venerdì 6 gennaio, all'ospedale "Pietro e Michele Ferrero" di Verduno.

In occasione dell'Epifania i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alba hanno raggiunto il reparto di pediatria per una cosegna molto speciale: tanti sacchetti con dolci omagiati dalla Ferrero per i bimbi ricoverati.