La Befana Siap Cuneo raddoppia: l'iniziativa benefica ha fatto tappa al Santa Croce e anche al Regina Montis Regalis

Quest'anno la tradizionale iniziativa benefica degli associati del Siap della Granda, in occasione della festività dell'Epifania, ha raddoppiato, vedendo la partecipazione di alcuni rappresentanti del Siap, al seguito di due generose befane, nel reparto di pediatria dell'Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo (in collaborazione con l'associzione Abio) e, per la prima volta, nel reparto di pediatria dell'Ospedale di Mondovì.