Ecco il Night Glow al 33° Raduno Aerostatico dell'Epifania di Mondovì [VIDEO]

Sulle note di "Should I Stay or Should I Go" è partito lo show serale “Night Glow” al 33° Raduno Aerostatico dell'Epifania di Mondovì.

Dire un successo è dire poco. Lo spettacolo delle mongolfiere ha fatto ballare tutta Mondovì e il pubblico presente.

Sei "palloni", tra cui l’unicorno Lulù, ancorate a terra, gonfiate e illuminate al buio dalla fiamma dei bruciatori come gigantesche lampadine colorate si sono accese a tempo di musica. La colonna sonora era tutta dedicata al fenomeno “Stranger Things”, serie tv Netflix già divenuta un culto fra gli amanti dell’immaginario e della musica anni ‘80.

Lo spettacolo serale si è aperto sulle note di "Should I Stay or Should I Go" dei The Clash, proseguendo con "Girl Gone Wild" di Madonna, "Every breath you take" dei The Police, "Tarzan boy", "California dreaming" e non solo!

DOMANI ULTIMO GIORNO DI RADUNO

Domani, meteo permettendo, le mongolfiere si alzeranno ancora in volo per l'ultima giornata del raduno. I voli sono previsti per le 9 e per le 14.30 in corso Inghilterra, ma ricordiamo che tutto dipenderà dalle condizioni meteo.

L'area di decollo è in corso Inghilterra, per consentire a tutti di viversi al meglio l’esperienza del Raduno di mongolfiere e la città, sarà attivo un servizio di bus-navette di collegamento col centro di Mondovì, grazie alla collaborazione con l’Associazione “La Funicolare”. Il biglietto costa 4 euro/persona (andata/ritorno), acquistabile sul posto, e include anche un biglietto di viaggio a/r per la “funicolare” che conduce al rione medievale di Mondovì, ancora domani, domenica 8 gennaio si terrà il suggestivo hand-made market dell’Epifania “Re Mercante”.

Nell’area accanto alla zona di decollo si potrà trovare un punto-ristoro food & drink. Una postazione-speaker annuncerà l’avvio dei decolli e fornirà le informazioni sulle mongolfiere presenti. Ogni volo includerà anche una “competizione” fra piloti che dovranno cercare di raggiungere, a bordo delle loro mongolfiere, i bersagli stabiliti dal direttore di gara: e grazie alla collaborazione con l’Associazione “Bocce Quadre” di Mondovì (presente nell’area dei decolli con un proprio stand), si potrà anche assistere a una gara speciale, proprio dedicata alle bocce quadre.

Vi invitiamo pertanto a monitorare la pagina Facebook dell'Aeroclub Mondovì per avere aggiornamenti in tempo reale.