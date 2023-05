L'inusuale Adunata dell'Alpino Gianpiero Meineri: da Peveragno a Udine a piedi

L’artigliere alpino peveragnese Gianpiero Meineri, abitante nella frazione di santa Margherita, come tutti gli anni ha vissuto l'Adunata Nazionale» delle Penne Nere ad Udine con uno stile tutto suo.

Partito da casa a piedi la mattina di venerdì 12, muovendosi rigorosamente in autostop, ha raggiunto Pordenone la sera.

Il giorno successivo lo ha impiegato per percorrere a piedi, come fa da anni (ad Asti addirittura andò camminando al contrario), il percorso dai confini provinciali di Udine fino al capoluogo. Lì il saluto dei tanti Gruppi, sparsi per la penisola, che ormai conosce.

La sfilata finale, prima del ritorno, l'ha vissuta dividenosi tra la "sua" cuneo e quella siciliana nel quale vanta tanti amici.

Anche il rientro è stato inusuale, in perfetto "stile Meineri": partenza il giorno successivo all'adunata con il treno.