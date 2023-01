Pian Munè di Paesana: Come usare Artva, sonda e pala

Dal 1 gennaio è entrata in vigore la Legge per la quale è obbligatorio essere muniti di dispositivi di sicurezza per gli escursionisti sulla neve.

Anche Pian Munè è luogo di escursioni sulla neve e anche qui è obbligatorio avere i dispositivi per gite in sicurezza.

Ogni settimana la Biglietteria della località sciistica stampa e diffonde in bacheca il Bollettino valanghe dell'Arpa per restare aggiornati sul grado di pericolosità.

Nel frattempo non dimenticate che la prima forma di prevenzione degli incidenti è l'informazione e la formazione, per questo Pian Munè e i suoi collaboratori si mettono in prima linea per farsi trovare pronti alle prossime nevicate.