Piasco ha celebrato la Liberazione, la sindaca: "Il 25 aprile è una scelta quotidiana"

"Il 25 aprile è una scelta" è iniziato così il discorso della sindaca di Piasco, davanti alla Cappella dei Caduti alla presenza dei piaschesi, delle associazioni del territorio, del gruppo Alpini, della Società Operaia, della Protezione Civile e delle ragazze e dei ragazzi del CCR.

È una scelta quotidiana. I valori nati da quella data, libertà, democrazia e rifiuto del nazifascismo vanno rinnovati ogni giorno.

Quest' anno l'Amministrazione Comunale ha voluto coinvolgere gli ospiti della Comunità Educante Carceraria della Associazione Papa Giovanni XXIII che ha sede proprio a Piasco.

Grazie alle loro riflessioni si è parlato di libertà, della sua privazione e sulla possibilità, mai scontata, di un ritorno alla libertà.

La libertà è indebolita quando crescono le diseguaglianze, quando aumenta la distanza tra chi ha opportunità e chi ne è escluso.

Il 25 aprile ci ricorda che una democrazia è forte non quando è selettiva, ma quando è inclusiva.

Non quando esclude, ma quando tiene dentro anche la complessità, la fragilità.

"Ringrazio tutte le persone intervenute ed in particolare i giovani del CCR. Sentirli parlare del 25 aprile e riconoscersi i quei valori significa che la memoria diventa futuro e c'è speranza!"