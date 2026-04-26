Monterosso Grana e la ricorrenza del 25 aprile: alunni "invitati" dal sindaco a non cantare Bella Ciao

Sabato 25 aprile si è celebrata a Monterosso Grana la ricorrenza dell’81° anniversario della Liberazione del nostro Paese dal regime fascista, alla quale erano presenti i sindaci di Monterosso Grana Stefano Isaia, quello di Pradleves Ivano Giordano, i Carabinieri, una rappresentanza degli Alpini, i gonfaloni dei due comuni ed alcuni parenti dei partigiani che avevano combattuto in Valle Grana.

Una cerimonia intensa e partecipata, in qualche modo guastata dalla polemica sollevata dalle maestre di Monterosso Grana poco dopo la conclusione, quando si è diffusa la notizia che il canto “Bella Ciao”, provato e riprovato a scuola dai ragazzi, non è stato eseguito su “suggerimento” del sindaco Isaia.

La lettura di alcune frasi sulla Costituzione da parte degli alunni della scuola di valle

Intenso il programma, che prevedeva l’inizio della manifestazione alle ore 10,30, con numerosi rntocchi della campana ed un minuto di silenzio in ricordo dei partigiani scomparsi, seguito dall’alza bandiera e l’esecuzione dell’inno degli italiani e dalla lettura da parte dei bambini della quinta classe della Scuola di Valle di alcune frasi relative alla Costituzione, tratte dal libro “Lo zaino del partigiano”, letto a scuola nei giorni precedenti e la consegna della Costituzione a due diciottenni.

I due ragazzi diciottenni che hanno ricevuto la Costituzione

A seguire i giovani suonatori di valle hanno eseguito alcuni brani con i “semitun”, dopodiché vi è stata la santa messa, celebrata da Don Roberto Mondino.

I ragazzi che hanno eseguito alcuni brani con i "semitun"

Folta la partecipazione di pubblico, che ha contribuito alla riuscita della bella celebrazione, che ogni anno richiama più persone.

Alcuni parenti dei partigiani che avevano combattuto per la Libertà in Valle Grana