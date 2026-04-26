Il 25 aprile di Genola, il sindaco Gastaldi: “Essere liberi significa essere responsabili del futuro”

L’ottantunesimo anniversario dalla liberazione dal dominio nazi-fascista è stato celebrato ieri nel centro di Genola (di fronte alla parrocchiale di San Michele Arcangelo), nel nome della libertà, della memoria e del territorio. Presenti le varie rappresentanze civili e militari.

​“Abbiamo onorato i Caduti di tutte le guerre. Davanti al monumento, insieme ai nostri Alpini, ho voluto ricordare che la Liberazione è stata un mosaico di colori e ideali diversi, uniti da un unico desiderio di democrazia”, ha commentato il sindaco Flavio Gastaldi.

“​Essere liberi oggi significa essere responsabili: meno burocrazia centrale e più autonomia per le nostre comunità. – ha concluso - La nostra forza è qui, nelle nostre radici e nella nostra capacità di decidere del nostro futuro. Un pensiero speciale alla Divisione Cuneense, esempio eterno di dignità e senso del dovere. ​Viva la Libertà, viva gli Alpini!”.



