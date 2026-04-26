A Macra l'assessore Gallo ha inaugurato i nuovi mezzi per gli AIB della Granda

Alla 178ª Fiera di Sant Marcelin di Macra, insieme al sindaco Michele Fortunato e al presidente dell’Unione Montana Francesco Cioffi, oggi era presente l'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo.
"Abbiamo inaugurato i nuovi mezzi destinati ai gruppi AIB del territorio, finanziati attraverso i fondi SNAI della Strategia Nazionale Aree Interne", ha specificato.
La fiera, alla sua 178ª edizione, è uno degli appuntamenti più vivi della Valle Maira: "il contesto giusto per consegnare strumenti concreti a chi presidia questa montagna tutto l’anno".