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A Macra l'assessore Gallo ha inaugurato i nuovi mezzi per gli AIB della Granda
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Attualità | 26 aprile 2026, 15:55

A Macra l'assessore Gallo ha inaugurato i nuovi mezzi per gli AIB della Granda

Durante la Fiera di Sant Marcelin di Macra

A Macra l'assessore Gallo ha inaugurato i nuovi mezzi per gli AIB della Granda

Alla 178ª Fiera di Sant Marcelin di Macra, insieme al sindaco Michele Fortunato e al presidente dell’Unione Montana Francesco Cioffi, oggi era presente l'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo.

"Abbiamo inaugurato i nuovi mezzi destinati ai gruppi AIB del territorio, finanziati attraverso i fondi SNAI della Strategia Nazionale Aree Interne", ha specificato.

 La fiera, alla sua 178ª edizione, è uno degli appuntamenti più vivi della Valle Maira: "il contesto giusto per consegnare strumenti concreti a chi presidia questa montagna tutto l’anno".

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