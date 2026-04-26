Muoversi in bus a Cuneo pagando 9 euro al mese: il CN Pass convince e conferma i numeri del debutto

Due mesi di CN Pass, il titolo di viaggio agevolato - costa infatti 9 euro ed è valido per 30 giorni dalla data del primo utilizzo - per viaggiare senza limiti su tutti gli autobus che transitano sull'altopiano di Cuneo e fermano alle 28 fermate dedicate.

L'avvio dell'esperimento è stato lo scorso 25 febbraio. Nel primo mese erano stati 179 gli utenti che si erano abbonati, ma l'obiettivo principale di Granda Bus e del Comune di Cuneo, che copre il 60% dei costi, è quello di creare degli abbonati fedeli, che si abituino a questa opportunità e usino regolarmennte il trasporto pubblico.

Lasciando a casa o nei parcheggi fuori dall'altipiano le vetture.

"Il secondo mese di validità dell’abbonamento urbano da 9 euro, in scadenza sabato 24 aprile - ha commentato l'assessore alla Mobilità Luca Pellegrino - conferma sostanzialmente i numeri registrati al debutto dell’iniziativa a Cuneo. Un dato significativo, perché indica come l’adesione non sia stata dettata soltanto dalla curiosità o dalla volontà di sperimentare il servizio, ma risponda a un’esigenza reale degli utenti, che continuano a utilizzarlo con regolarità".

La stabilità degli abbonamenti rappresenta dunque un segnale positivo per l’amministrazione comunale, che vede rafforzata la validità della scelta intrapresa.

Non si registra un incremento complessivo degli utenti, ma la conferma dei numeri precedenti suggerisce che chi ha trovato utile il servizio ha deciso di rinnovarlo.

Un successo, quello dell'abbonamento che al mese costa quanto poche ore di sosta sugli stalli blu, che può e deve crescere, perché è uno strumento reale di mobilità sostenibile.

E' acquistabile presso la biglietteria Grandabus al Movicentro o direttamente sull’App Moeves. Maggiori informazioni sul sito Internet www.muovertiacuneo.it.

Il CN Pass è proposto in due modalità, al portatore e nominativo, in base all’utilizzo che si intende farne.

L’abbonamento “al portatore” è condivisibile con la famiglia e gli amici, grazie alla tessera BIP dedicata (costo per il rilascio della tessera 5 euro), reperibile presso la biglietteria del consorzio Grandabus al Movicentro di Cuneo (piazzale della Libertà, 16). L’abbonamento “nominativo”, invece, è personale ed è acquistabile tramite l’App Moeves, in questo caso senza alcun costo di rilascio della tessera BIP dedicata.

Vale la pena provarlo. Chi lo ha acquistato lo usa, come testimonia il crescente numero di corse collegate a questo conveniente abbonamento.