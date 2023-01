Vacanze finite, bilancio positivo per il mondo dello sci della Granda, nonostante tutto. La speranza resta la neve

Per scaramanzia nessuno si azzarda a dirlo, ma tutti sperano nella neve, che potrebbe tornare copiosa nel corso della prossima settimana.

E' presto per dirlo, l'attendibilità delle previsioni, a più di tre giorni di distanza, si riduce notevolmente, ma la tendenza pare quella di una perturbazione in arrivo, come si evince anche dal sito dell'Aeronautica Militare che, per il periodo che va dal 15 gennaio al 21, scrive: "La prevalenza di un flusso nord occidentale sull’intera penisola permetterà il transito di modesti disturbi che alimenteranno la piovosità in particolar modo sulle regioni occidentali dove i valori cumulati risulteranno superiori ai valori medi del periodo mentre per la maggior parte della penisola non si avrà una particolare variazione peggiorativa. Dal punto di vista delle temperature, invece, il flusso sud occidentale al suolo contribuirà a far persistere valori in prevalenza superiori alle medie climatiche.

Nel frattempo, archiviate le Festività natalizie, per i comprensori sciistici della Granda è tempo di bilanci e programmazione.

Frabosa Ski ha annunciato la chiusura degli impianti a partire da oggi 9 gennaio. Fa troppo caldo e le attuali condizioni hanno fatto decidere per lo stop fino a nuova comunicazione.

Aperti, invece, Artesina e Prato Nevoso, con tutti gli impianti attivi. Solo qualche pista sarà chiusa, ma le attività sono in pieno svolgimento, tra corsi, scolaresche e turisti. Il periodo delle Festività è stato decisamente positivo per il comprensorio monregalese, che ha registrato un boom di presenze.

Riapre domani, dopo una giornata di stop programmata per oggi, il comprensorio della Riserva Bianca. Si rimette mano alle piste, messe alla prova dal lungo periodo delle Feste. A Limone Piemonte il bilancio di presenza è buono, al netto di quel 35% circa dovuto alla chiusura del Colle di Tenda.

Per le stazioni piccole, come evidenzia il presidente di Cuneo Neve Roberto Gosso, le cose sono andate bene, compatibilmente con le condizioni generali. "Ad Entracque da oggi siamo chiusi. Valuteremo se riaprire nel weekend. Speriamo tutti nella nevicata annunciata per la prossima settimana".

Poi un bilancio generale delle stazioni più piccole: "Nonostante le difficoltà, abbiamo retto bene. Gente ce n'è stata. Se teniamo conto della situazione, non possiamo davvero lamentarci", commenta ancora Gosso. Che chiude facendo cenno alle polemiche scatenate da Uncem sulla sostenibilità dello sci in questa situazione climatica: "C'è spazio per tutti, ma ricordiamoci che in certi paesi le attività esistono perché ci sono gli impianti sciistici. E dietro le attività ci sono persone e famiglie".