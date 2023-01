Lavori in corso per la futura Prefettura di Cuneo: oggi si monta la gru, chiusa via Pascal

A Cuneo, via Pascal resterà chiusa almeno fino a tutto il pomeriggio di oggi 11 gennaio. E' infatti in corso il montaggio della gru a traliccio all'interno della Palazzina Musso, l'ala della caserma Cesare Battisti che, a lavori ultimati, ospiterà gli uffici della Prefettura.

L'ufficio territoriale del Governo, infatti, è costretto a traslocare in quanto occupa un palazzo, quello all'angolo tra via Roma e piazza Torino, venduto dalla Provincia ad una società privata ormai 10 anni fa. Nel 2016 era arrivato lo sfratto, poi il rinnovo del contratto di affitto, nel 2020, per altri 4 anni. Un affitto da più di 300mila euro l'anno.

I lavori hanno finalmente preso il via a giugno scorso e dovranno essere terminati per l'inizio del 2024.

La gru consentirà di procedere con il rifacimento del tetto, in programma nel prossimo mese di febbraio, mentre al momento sono in corso i rinforzi strutturali dell'edificio.

La base d'asta, da progetto realizzato dallo studio milanese Atiproject, era di 5,1 milioni. Ad aggiudicarsi i lavori, per 4,2 milioni, è stata Ar.Co Lavori di Ravenna, società capofila con la quale operano Roger Group di Milano e Archeos di Aosta.

La Palazzina Musso è praticamente tutto da fare. Chiusa da circa 20 anni, necessita di lavori di muratura e di impiantistica, monitorati dalla Sovrintendenza, trattandosi di un edificio militare dell'800. Una nota di colore: prima dell'avvio dei primi lavori sono stati rimossi 500 chili di guano.