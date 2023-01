Addio alla maestra Bruna Barile Girodengo che formò generazioni di borgarini

Saranno celebrati questa mattina, venerdì 13 gennaio alle 10.30 nella parrocchia di San Dalmazzo, i funerali della maestra Bruna Girodengo, nata Barile. Aveva 91 anni.

È spirata nella casa di riposo “Padre Fantino” di Borgo San Dalmazzo, dove era ospitata da giugno 2021.

Originaria di Montelupo Albese ha iniziato la carriera di insegnante nel Bergamasco. Il matrimonio con il professore di lettere Mario Girodengo, originario di Valloriate, la riportò nel Cuneese. Negli anni '60 si trasferirono a Borgo. Insegnò nelle scuole elementari in Valle Stura, in frazione Madonna Bruna e a Borgo, formando generazioni di alunni che le sono rimasti molto affezionati. Fu pioniera del “tempo pieno”, insieme alla collega Rina Rabbia Ghibaudo. Andò in pensione nel 1992.

Fu anche catechista a Beguda e nella parrocchia di San Dalmazzo e impegnata nel volontariato.

Vedova dal 2005, Bruna Girodengo lascia il figlio odontoiatra Marco Girodengo con Anna, la sorella Romana, la cognata Pia, nipoti, pronipoti e parenti tutti.