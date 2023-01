La Omlat di Ceresole d'Alba ha finalmente un nuovo proprietario dopo l'asta di vendita

Una giornata speciale per la Omlat, azienda specializzata in elettromandrini di alta qualità: sono state aperte le buste dell’asta in programma questa mattina (18 gennaio) e ci sarà un nuovo proprietario.

Questo è quanto viene dichiarato dal sindacalista Domenico Calabrese della FIOM Cigl che segue da sempre la vicenda della realtà lavorativa di Ceresole d’Alba.

«Abbiamo verificato la notizia nel primissimo pomeriggio e posso dire che come sindacato siamo soddisfatti che all’azienda si sia interessato un imprenditore, che così potrà portare avanti la Omlat, i cui dipendenti, durante l’attuale esercizio provvisorio, stanno dimostrando le loro capacità e professionalità, rispettando le scadenze delle commesse che sono sempre state numerose in questo periodo.



Per ora non sappiamo chi sia il nuovo proprietario ma la prossima settimana sicuramente inizieranno i primi contatti per le riunioni in cui ribadiremo l’importanza delle condizioni attuali, per tutelare i dipendenti e il valore dell’azienda che ha ampi margini di crescita, sia a livello occupazionale che di produzione».