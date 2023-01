I profumi artistici inglesi più amati nel mondo

Il mondo della profumeria artistica non smette di esercitare il suo irresistibile fascino sugli amanti delle fragranze in grado di comunicare con la combinazione di ingredienti stati d’animo, occasioni, ricordi ed elementi che rievocano tratti e sfumature che definiscono la propria personalità, colorandola di connotati e significati unici.

Questi sono solo alcuni degli elementi che distinguono gran parte delle composizioni sintetizzate nell’ambito della profumeria di nicchia rispetto a quella commerciale.

Tra le profumerie più diffuse ed amate figura con eleganza e ricercatezza la profumeria inglese.

In questo articolo, vedremo quali sono i profumi artistici inglesi più apprezzati dagli appassionati di tutto il mondo, per lasciarsi ispirare da fragranze e sentori che possono coincidere con quelli che stai cercando nel tuo prossimo profumo.

Aventus di Creed

Creed è un brand di profumeria di nicchia inglese con una storia plurisecolare.

Questa fragrance house impreziosisce ogni composizione con elementi ingredienti ricercati e un’attenzione particolare rivolta al passato, che richiami con vivida chiarezza la storia e l’eleganza che si cela dietro un articolo di cosmesi da sempre associato al lusso.

Aventus in particolare è una fragranza famosissima per la sua piramide decisa e ricercata, più dagli uomini che dalle donne per i sentori forti ed aromatici che intercettano maggiormente il pubblico maschile. Aventus è coraggioso ed audace, senza rinunciare all’eleganza e raffinatezza, che la rende una composizione adatta a tutte le età ed occasioni in cui può essere valutabile utilizzarlo.

Se vuoi provare Creed aventus, o sei alla ricerca di un luogo in cui poter sfogliare una selezione di Creed profumi online, dai uno sguardo al catalogo presente sul sito di Jolie Profumerie.

Citrus Bigarade di Creed

Altra fragranza del noto brand di nicchia inglese, Citrus Bigarade rientra tra le fragranze unisex di questa casa di profumi di lusso.

Citrus Bigarade rappresenta una celebrazione delle profumazioni agrumate, in cui si percepisce l’associazione di ingredienti agrumati ricercati (tra cui figura una nota di limone made in Italy) con elementi più freschi e speziati, come lo zenzero e la menta, che rendono questa fragranza apprezzabile per le donne e per gli uomini come profumazione perfetta da utilizzare nelle stagioni più calde.

No. 88 di Czech e Speake

Czech e Speake è un brand londinese che, seppur con una storia molto meno antica di Creed, concentra gli sforzi profusi nel confezionamento di ciascun profumo nella celebrazione dei sentori della tradizione legata alla profumeria inglese.

Il bergamotto, il pompelmo ed altre note olfattive legnoso-speziate hanno reso questa profumazione un assoluto must per tutti gli amanti della profumeria inglese di nicchia.

Neroli voyage di Floris London

Floris London celebra con grande vividezza i sentori e profumi del Mediterraneo e in questo senso, Neroli Voyage rappresenta una fragranza tra le sue indiscusse stelle di punta. Profumazione che esalta ed enfatizza sentori e sfumature dei fiori di Neroli, questo profumo firmato Floris London è un assoluto must per tutti gli amanti delle profumazioni agrumate floreali, che si sposano bene per essere utilizzate in tutte le stagioni dell’anno per indossare quotidianamente un qualcosa di fresco e leggero.

A prescindere dalla profumazione che sceglierai di provare, avere un profumo di nicchia inglese è un elemento da prendere in considerazione se si sta iniziando una collezione di profumi artistici, per la loro unicità, la particolarità delle piramidi e dei tipi di fragranze confezionati, profondamente diversi dalle altre case di profumeria internazionali.