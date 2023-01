Trasporto pazienti: tutti i prezzi

Praticamente quando parliamo di trasporto pazienti prezzi stiamo facendo riferimento a quei servizi di ambulanze private che vengono incontro alle persone da tanti punti di vista e naturalmente stiamo parlando di un servizio di sanità privata e non pubblico perché praticamente chi li propone sono quelle cooperative Onlus o società di autoambulanze che mettono a disposizione questi mezzi in tante situazioni diverse

E quindi ad esempio potrebbe capitare che una famiglia sa benissimo che uno dei suoi componenti che è in ospedale gia ha fatto già un percorso di riabilitazione per qualsiasi motivo ha avuto il via libera da parte dei medici per essere trasportato a casa per continuare la riabilitazione vicino alle persone che ama e soprattutto anche a casa sua che conosce bene senza stare in ospedale come tutti sappiamo non è il massimo

Il problema si pone per il fatto che questa persona poi non è che può andare in macchina normalmente o andare a prendere un taxi o men che mai prendere dei mezzi pubblici perché magari ha delle condizioni cliniche che non lo permettono e quindi bisogna trovare una soluzione.

Siccome giustamente o meno le ambulanze pubbliche non si occupano di questo anche perché devono fare tante altre cose e soprattutto come tutti sappiamo sono pubbliche sono gratis, ma lo fanno solo per quanto riguarda delle emergenze se non richiamano perché stiamo male e poi ci accompagnano se serve al pronto soccorso.

E quindi una buona possibilità che ci rimane è contattare queste realtà che ci metteranno a disposizione un'ambulanza privata con personale medico accordo e poi bisognerà capire se dovranno far venire solo un infermiere o anche un medico.

E tutto questo dipenderà da quello che dirà la famiglia in questione rispetto alle condizioni cliniche perché ci possono essere condizioni cliniche più delicate che appunto richiedono la presenza di un medico per esempio, e l'importante è saperlo prima così possono organizzare l'intervento nel migliore dei modi.

Dobbiamo scegliere un servizio di trasporto pazienti con molta calma per non fare errori

Ci sono persone che magari hanno già usufruito di questo servizio e quindi sono più serene da questo punto di vista perché sanno a chi rivolgersi e sanno di andare a botta sicura perché appunto si fidano sia per quanto riguarda le tariffe che comunque dipendono dalla distanza per esempio nel caso delle questioni che dicevamo sopra dall'ospedale a casa della persona oltre al fatto che ci possono essere dei costi fissi.

Il problema si pone per quelle persone che non hanno ancora mai usufruito di questo servizio e quindi non sanno che pesci prendere, e quello che faranno sicuramente intanto fare un giro di telefonate per parlare con amici e parenti se hanno per caso loro qualche numero da dare e se così non fosse dovranno mettersi a cercare su internet cercando di fare una prima scrematura.

Questa prima scrematura servirà a mettere da parte quelle realtà che hanno delle tariffe più alte e con le altre ci si metterà d'accordo per telefono facendosi mandare un preventivo.