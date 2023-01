Ex coordinatrice alle Molinette entra a far parte delle infermiere volontarie della Cri di Bra

Maria Maddalena Demichelis, classe 1962, già in possesso della Laurea in Scienze Infermieristiche, è entrata a far parte del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italia – Ispettorato di Bra.

Ha seguito un percorso abbreviato, della durata di cinque mesi, focalizzato sulla storia e i principi fondanti della Croce Rossa, sul diritto internazionale umanitario, sul Corpo delle Infermiere Volontarie (etica e regolamenti), sulla psicologia dell’emergenza e sanità militare.

Ha superato brillantemente la prova finale nella giornata dello scorso sabato 14 gennaio di fronte alla commissione d’esame riunita nella sede della Croce Rossa italiana – Comitato di Torino - composta dal direttore del corso, dottor Giancarlo Fornaro, dall’Ispettrice Regionale II.VV, Sorella Maria Rita Marinone, da due docenti, il Prof. Paolo Barletta e Sorella Lucia Portioli e dalle Ispettrici Territoriali: per l’Ispettorato di Bra Sorella Stefania Cassine.

Maria Maddalena, Milena per tutte noi, era coordinatore infermieristico presso le Molinette di Torino. E’ andata in pensione alla fine di novembre dell’anno 2022, ma continua a insegnare infermieristica area medica e infermieristica oncologica.

“Con l’arrivo di Milena” – spiega l’Ispettrice sorella Cassine – possiamo contare sull’esperienza, la preparazione e la grande umanità di una persona che ha lavorato una vita in campo ospedaliero e continua ad insegnare e a preparare le generazioni future. Sono estremamente felice di darle il benvenuto nel nostro Ispettorato dove ogni giorno, insieme a tutti i volontari, cerchiamo di contribuire a migliorare la vita della comunità e delle persone vulnerabili”.

"Ci auguriamo che altre donne con un curriculum sanitario, vogliano intraprendere lo stesso percorso di Milena e unirsi a noi, non solo per continuare il nostro ambulatorio infermieristico o il servizio assistenza alle visite presso l’Ospedale di Cherasco, ma per dar vita a nuovi progetti per rispondere alle sempre maggiori richieste di aiuto, che arrivano dal territorio", concludono le Infermiere Volontarie braidesi.

Per informazioni telefonare al numero 333/83.67.46.