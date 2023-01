All’oratorio di Saluzzo torna la Festa di Don Bosco

”Qui con voi mi trovo bene. E' proprio la mia vita stare con voi” . E' la frase che Don Bosco amava ripetere ai suoi giovani, scelta come slogan per la Festa di don Bosco a Saluzzo, che avrà il momento centrale domenica 29 gennaio.

Il programma inizia da stasera martedì 24 (dalle 20,45 alle 22) con l’incontro nell'oratorio di via Donaudi dedicato ai volontari, catechisti e famiglie con don Bruno Ferrero, salesiano, esperto di catechetica e famoso scrittore di storie e favole che parlano di Dio a bambini e ragazzi.

In preparazione alla festa il triduo da giovedì 26 gennaio a sabato 28 gennaio con la messa alle 18.

Sabato 28 gennaio “Sabatorio Speciale” dalle 14,30 alle 17,30 con spettacolo di giocoleria nell’oratorio Odb, diretto da don Dario Ruà.

Il programma della giornata prevede alle 11, 15 messa alla Bocciofila presieduta dal vescovo Cristiano Bodo. Dopo la celebrazione, il pranzo comunitario sempre alla bocciofila, con la grande polentata (15 euro ) prenotazioni entro mercoledì 25 gennaio. (Prenotazioni: Sergio Barale 340 8222701 - Michelangelo Bianco 3482284667 - 017542318 Rosella Giraudo 3498539857 – Marcello Parrà 3486547113 . info@donboscoinsieme).

Per finire martedì 31 gennaio per la Festa di San Giovanni Bosco, l’agenzia di formazione professionale Cnos Fap di Saluzzo invita ex allievi e amici ad un incontro conviviale alle 12 in oratorio. Alle 18 Messa in ricordo dei benefattori e amici Don Bosco che verrà celebrata nella cappella dell’Odb.