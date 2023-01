A Mondovì appuntamento con la storia del giallo

L'incontro, programmato presso la Biblioteca Civica di Mondovì (via F. Gallo, 12 - Mondovì Piazza) il 4 febbraio alle ore 17,00, prevede un excursus a volo d'uccello sulla storia di un genere letterario le cui origini si perdono nella notte dei tempi e che oggi rappresenta uno dei più gettonati dai lettori. Si tratta, ovviamente, di quello che in Italia viene comunemente definito con il termine “Giallo” e che possiamo identificare, più correttamente, con la definizione “poliziesco”.

Alla base di ogni “poliziesco” c'è un crimine sul quale qualcuno indaga e l'investigatore non è necessariamente un poliziotto ma, come la letteratura di genere ci ha insegnato, molto spesso è proprio qualcuno al di fuori della macchina investigativa istituzionale. Può essere una simpatica vecchietta, un prete, un medico, un investigatore privato o altro ancora. Gli studiosi fanno risalire il primo esempio “scritto” di questo genere narrativo proprio alla Bibbia.

Nel vecchio testamento, infatti, in uno dei libri dei Profeti, viene narrato un episodio che contiene tutti gli ingredienti del giallo; proprio da questo curioso spunto prenderà origine la nostra chiacchierata, per avvicinarsi lentamente ai giorni nostri, attraverso le principali tappe che hanno caratterizzato lo sdoganamento ufficiale e l'evoluzione di questo tipo di letteratura. Accade che molto spesso i lettori si domandino quali siano le differenze tra generi apparentemente affini, poiché si accavallano spesso definizioni come “noir”, “thriller”, “polar”, “hard boiled”, “suspence” e così via; l'incontro cercherà di fare chiarezza anche su questo aspetto attraverso la ricerca delle peculiarità di ciascuno di questi sotto-generi. La storia del genere poliziesco proposta da Bruno Vallepiano richiederebbe ben più di un'ora per essere esplorata, tuttavia questa formula divulgativa, ormai ampiamente sperimentata, offre parecchi spunti di approfondimento per chi lo vorrà fare.

La narrazione sarà accompagnata, per tutta la sua durata (un'ora circa) da slides esplicative con immagini e cartelli che la renderanno più piacevole. L'ingresso del pubblico è libero, fino al raggiungimento della capienza massima di posti disponibili nella sala di consultazione del servizio.

E' comunque consigliata la prenotazione preventiva. BRUNO VALLEPIANO, scrittore, giornalista e sceneggiatore, per oltre quarant’anni si è occupato professionalmente di attività turistiche legate al mondo della montagna e della neve, alternando quest’attività alla scrittura di saggi storici, guide turistiche, romanzi e sceneggiature. Nel 2008 è stato sdoganato come autore di Gialli dall'editore Frilli di Genova. Ha poi diretto per 10 anni la collana noir dell'editore Araba Fenice.