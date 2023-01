Gli alunni della primaria di Roreto hanno celebrato la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, le classi seconde della scuola primaria di Roreto hanno riflettuto sull’importanza di non dimenticare perché questi orribili avvenimenti non accadano più.

In questo percorso, i bambini sono stati accompagnati dalle insegnanti Valeria Lamberto, Silvia Demichelis e da Marilina Lenta, bibliotecaria che per anni si è dedicata alla biblioteca del paese. È stata proposta la visione di un cortometraggio basato sulla storia di Otto realizzato anni fa nella stessa scuola frequentata dagli alunni di oggi grazie alla sensibilità di alcune insegnanti, tra cui la carissima maestra Anna Vittoria Morra a cui sarà intitolata la scuola.

Questa esperienza ha consentito ai bambini di avvicinarsi alla profondità della tematica anche attraverso la storia raccontata nel libro “Otto. Autobiografia di un orsacchiotto.” di Tomi Ungerer ambientato nella Germania della Seconda Guerra Mondiale che ha come protagonisti due amici che “solo una stella gialla cucita sul petto riuscì a dividere”…ma non per sempre.

Per ricordare questa giornata, i bambini sono stati coinvolti nella realizzazione di un orsetto e della stella di David.