Area Miac, Lannutti al posto di Amazon? L’imprenditore: “Nessun interesse. E poi quell’area è piccolissima per noi”

Un sito per la logistica pronto, ma vuoto. Terminati i lavori, gli allacciamenti, i parcheggi, i cartelli e l'illuminazione. Si tratta dell'area di Amazon a Cuneo.

La struttura realizzata in frazione Ronchi – nell’area ex Miac – è stata acquisita lo scorso giugno dalla AXA IM Alts "quale parte di un portfolio di immobili logistici".

Il complesso, secondo il Comune, rimane comunque locato ad Amazon con un regolare contratto di lungo periodo. A quale scopo e con quale destinazione, però, ancora non si sa.

Nell'ultima settimana non è mancato chi abbia fatto circolare la voce di un possibile interessamento da parte nientemeno che del Gruppo Lannutti, un colosso nel mondo dei trasporti e della logistica, con sede in via Valle Po. Tra la sede del Gruppo e l'area ex Miac, appena una manciata di chilometri di distanza.

Ma è dallo stesso Valter Lannutti che arriva una categorica smentita, non senza una risata. “Nessun interesse. E poi quell’area è piccolissima per noi”, commenta.

Lannutti, oltre a Cuneo, da giugno 2020 è presente a Fossano, nell'area ex Michelin chiusa dal 2015. Una superficie complessiva di 270 mila metri quadri. Come è presente a Mondovì, nell'ex area Cobra, 55 mila metri quadri. L'area ex Miac, vicina alla piattaforma principale del Gruppo, non risponderebbe, quindi, alle sue esigenze.

"E' probabile che qualcuno glielo abbia proposto - ci dice in via confidenziale un altro noto industriale di Cuneo. Ma è evidente che si tratta di un'area troppo piccola per Lannutti. Parliamo di un colosso internazionale, che ha bisogno di ben altri spazi".