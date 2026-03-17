Terre del Barolo ha organizzato la raccolta dei rifiuti agricoli in cantina per i soci conferitori

La Cantina “Terre del Barolo” di Castiglione Falletto ha organizzato anche quest’anno una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti derivanti dall’attività viticola dei propri soci.

L’iniziativa si è svolta lunedì 16 marzo presso la sede della cantina in località Uccellaccio e ha rappresentato un servizio concreto rivolto ai viticoltori conferitori, oltre che un’azione orientata alla sostenibilità ambientale.

Durante la giornata i soci hanno potuto conferire in cantina diversi materiali utilizzati nella gestione del vigneto, come ad esempio sacchetti di fertilizzanti, taniche e contenitori di prodotti fitosanitari, cordini di plastica e altri materiali di scarto legati alle attività di cura e coltivazione della vite.

Il ritiro e la gestione dei materiali è stato affidato alla società Mondo Servizi, azienda attiva dal 2002 nel settore del trasporto e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, oltre che urbani. Nel corso degli anni l’azienda ha sviluppato un’attività articolata di servizi ambientali, offrendo soluzioni complete per la gestione dei rifiuti e consulenza ambientale nel rispetto delle normative vigenti e dei principi dell’economia circolare.

La raccolta centralizzata presso la cantina consente di semplificare le operazioni di smaltimento per i soci e ridurre gli spostamenti dei mezzi di raccolta sul territorio, contribuendo così a limitare costi, emissioni e impatto ambientale.

«Questa iniziativa – ha spiegato il direttore della cantina Stefano Pesci – rientra tra i servizi che la nostra cooperativa mette a disposizione dei soci. Accanto al valore ambientale dell’operazione, c’è la volontà di offrire un supporto concreto ai soci viticoltori nella gestione quotidiana della loro attività. La cooperazione significa fare sistema, creando soluzioni condivise che supportano il lavoro dei soci e contribuiscono alla tutela del territorio».

La giornata di raccolta dei rifiuti agricoli rappresenta un appuntamento che Terre del Barolo organizza ogni anno, confermando l’attenzione della cantina verso pratiche sostenibili e verso un modello di viticoltura sempre più responsabile.