Alba, rinnovato il protocollo "Sviluppo Impresa": finanziamenti agevolati per le PMI anche nel 2026

Associazione Commercianti Albesi, Comune di Alba e Banca d'Alba sono da anni impegnati in un costante aggiornamento delle misure di sostegno adottate a favore delle imprese e per avviare congiuntamente ogni iniziativa utile al tessuto imprenditoriale del territorio.

Nei giorni scorsi il sindaco di Alba Alberto Gatto ed i presidenti Giuliano Viglione per ACA e Tino Cornaglia per Banca d'Alba hanno siglato un protocollo di intesa che prevede la conferma dell’iniziativa “Sviluppo Impresa” anche per il 2026. Obiettivo del progetto condiviso è sostenere le piccole e medie imprese negli investimenti destinati a sviluppare la propria attività: dall’ampliamento dei locali in cui l’impresa ha sede alle dotazioni di attrezzature, dall’informatizzazione all’utilizzo di nuove tecnologie, dal risparmio energetico alla sostenibilità ambientale. Nella nuova edizione un focus specifico è dedicato alla dotazione, da parte delle imprese, di sistemi di sicurezza e videosorveglianza.

Tutti gli interventi elencati vanno nella direzione di incentivare il tessuto imprenditoriale locale sotto molteplici aspetti e l’accordo fra i tre soggetti promotori ne costituisce la declinazione concreta nel quotidiano delle attività economiche.

Nel dettaglio, la misura prevede finanziamenti a tasso agevolato fino al 100% dei costi sostenuti nel 2026 (importo massimo euro 60.000); durata massima 60 mesi (5 anni); tasso fisso pari al 3%; nessuna spesa applicata al mutuo.

I finanziamenti saranno garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il costo delle pratiche di richiesta garanzia (variabile tra i 250,00 e i 360,00 euro a pratica) per le imprese con sede nel territorio di Alba è interamente sostenuto dall'Associazione Commercianti Albesi e dal Comune di Alba; per le imprese con sede nel resto del territorio è sostenuto dall’ACA.

L’iniziativa rimarrà valida per tutto l’anno 2026.

Le imprese interessate potranno rivolgersi all’Ufficio Credito dell’Associazione Commercianti Albesi (tel. 0173/226611) oppure alle filiali di Banca d’Alba del territorio.

"Questo accordo – dichiara il sindaco Alberto Gatto - rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro tessuto economico locale, che è fatto soprattutto di piccole e medie imprese dinamiche e capaci di innovare. Come Amministrazione comunale riteniamo fondamentale sostenere chi investe per migliorare la propria attività, dall’ammodernamento dei locali all’introduzione di nuove tecnologie e soluzioni sostenibili. Ringrazio l’Associazione Commercianti Albesi e Banca d’Alba per la disponibilità e la collaborazione dimostrate ancora una volta: lavorare insieme, istituzioni, associazioni di categoria e sistema bancario, significa offrire opportunità reali alle imprese di Alba, Langhe e Roero e contribuire alla crescita e alla competitività del nostro territorio".

Il presidente di Banca d’Alba, Tino Cornaglia: "Cooperare significa lavorare insieme al fine di raggiungere un obiettivo comune: come banca di credito cooperativo intendiamo esercitare cittadinanza attiva anche e soprattutto sostenendo chi ogni giorno presta un importante servizio alla cittadinanza come i commercianti locali. La proficua sinergia con il Comune e l’ACA continua in modo costante e naturale, proprio perché abbiamo come obbiettivo comune il bene del nostro territorio".

Per il presidente dell’Associazione Commercianti Albesi Giuliano Viglione "l’accordo con Comune di Alba e Banca d’Alba dimostra la propria efficacia nel sostenere le piccole e medie imprese del nostro territorio, dove l’ambiente economico e imprenditoriale può contare sulla sinergia proficua tra categorie, istituzioni pubbliche e istituti di credito. Un rapporto virtuoso, che nel tempo si è rivelato vincente e opportuno per aiutare le attività nella quotidianità sempre più complessa e sfidante, per migliorarne la solidità, per accompagnarne il desiderio di crescita e sviluppo e per contribuire alla sicurezza degli imprenditori, del personale e della clientela".