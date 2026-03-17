Nasce il Distretto Diffuso del Commercio "Alpi del Mare": bandi e formazione per i negozi del territorio

Entrano nel vivo le attività del Distretto Diffuso del Commercio “Alpi del Mare”, iniziativa promossa dall’Unione Montana Alpi del Mare con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il sistema commerciale locale e rafforzare il ruolo delle attività economiche nei centri dei comuni del territorio.

Il primo appuntamento pubblico è in programma martedì 24 marzo alle ore 20.45 presso l’Auditorium Borelli in piazza Borelli a Boves. Nel corso della serata sarà presentato il bando di contributo rivolto alle imprese del commercio e ai pubblici esercizi che operano nei comuni dell’Unione Montana Alpi del Mare: Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri.

L’incontro rappresenta un momento importante per illustrare nel dettaglio le opportunità offerte dal Distretto alle imprese locali. Il bando è infatti finalizzato a sostenere interventi e investimenti in grado di migliorare la qualità delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, favorendo allo stesso tempo l’innovazione, l’attrattività dei centri urbani e la vitalità economica delle comunità.

Il Distretto Diffuso del Commercio “Alpi del Mare” nasce con l’obiettivo di costruire una rete territoriale tra amministrazioni locali, imprese e soggetti del territorio, promuovendo azioni coordinate per la valorizzazione del commercio di prossimità e per il rafforzamento dell’offerta commerciale e turistica dell’area. In questo quadro, il bando rappresenta uno degli strumenti concreti messi a disposizione delle imprese per accompagnare percorsi di sviluppo e di miglioramento delle attività.

Durante la serata saranno inoltre presentate le attività formative rivolte agli operatori economici del territorio. I percorsi formativi sono pensati per fornire strumenti utili alle imprese per affrontare le trasformazioni del settore, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, della promozione del territorio, della comunicazione e delle nuove opportunità offerte dal commercio contemporaneo.

L’incontro di Boves sarà quindi un’occasione di informazione e confronto rivolta a commercianti, esercenti e operatori economici dei cinque comuni coinvolti, che potranno conoscere nel dettaglio le modalità di partecipazione al bando, le tipologie di intervento finanziabili e il calendario delle attività formative previste dal Distretto.

La partecipazione alla serata è libera e aperta a tutte le imprese interessate.

“Ringrazio in particolare la struttura amministrativa dell’Unione, che si è prodigata per portare avanti le attività del Distretto Diffuso del Commercio” dichiara Guido Giordana, presidente dell’Unione Montana Alpi del Mare e sindaco di Valdieri. “L’obiettivo era di strutturare un bando capace di mettere insieme cinque realtà diverse - Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri - per promuovere uno sviluppo omogeneo del nostro territorio e del suo tessuto commerciale.”