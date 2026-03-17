Il circolo fossanese affiliato Acli "La favola di Marco" ha bisogno di un aiuto: serve un montascale per superare i gradini davanti a casa

Il circolo fossanese affiliato Acli “La Favola di Marco” APS, che in più occasioni ha cercato di aiutare persone in difficoltà, sostenendo raccolte fondi e mettendosi a disposizione di chi aveva bisogno, ora chiede un aiuto economico per l’acquisto di un montascale a piattaforma, in modo che Marco, con l’aiuto della sua mamma, Silvia Errico, possa superare i gradini davanti a casa con la nuova carrozzina e salire e scendere in totale sicurezza, senza più il rischio di cadere.

Per questo le Acli provinciali cuneesi rivolgono un appello ai circoli e soci e a tutte le persone sensibili a questa realtà, affinché facciano una donazione.

Marco è un bimbo dolce e allegro, nato il 25 dicembre 2008, affetto da una grave malattia genetica ad oggi unico caso al mondo, talmente rara che non ha un nome, ma un codice: 1q41.12. Tale malattia gli ha provocato una grave malformazione celebrale, renale e di tutto l’apparato urinario e per questo motivo ha già subito numerosi interventi. Inoltre ha una malformazione celebrale che interessa zone importanti del cervello, impedendogli di controllare la fame, il sonno, la temperatura corporea, la circolazione del sangue. Così, una semplice influenza può rivelarsi per lui molto pericolosa; inoltre non riesce a respirare bene durante il sonno e ogni notte deve usare una maschera per la ventilazione.

Marco aveva incontrato le Acli nel consiglio provinciale del 9 dicembre 2024 a Bra, dove con mamma Silvia i partecipanti all’incontro avevano potuto conoscere la sua storia ed erano stati conquistati dal suo sorriso e dalla sua dolcezza.

“La Favola di Marco 1q41.12”, affiliata Acli Cuneesi, la cui presidente è mamma Silvia, è nata nel 2017, ed ha proprio lo scopo di superare le difficoltà di ogni giorno sia per Marco sia per altre persone in difficoltà.

Ogni euro raccolto per il montascale di Marco sarà destinato esclusivamente alla ricostruzione dei laterali della scala e ai costi di acquisto, montaggio e certificazione del montascale.

I dati per la donazione sono i seguenti: IBAN IT46K0617046320000001600392

Causale: Erogazione liberale abbattimento barriere casa Marco

Oppure si può donare con Satispay a "La favola di marco ONLUS"