Giorno della Memoria, l'onorevole Gancia: "Ricordare è un dovere per ognuno di noi"

"Questa giornata della memoria è un momento importante per ciascuno di noi, perché nella nostra memoria deve sempre restare indelebile il ricordo trasmesso di quell'orrore, anche se sempre più lontano nel tempo, deve rimanere impresso sempre in ognuno di noi." - lo afferma l’on. Gianna Gancia, parlamentare europeo della Lega.

"Perché ricordare è un dovere, un obbligo, per ognuno di noi. Non bisogna abbassare la guardia dinanzi ai rigurgiti di antisemitismo e di ogni altra forma di razzismo. - prosegue Gancia - "Ricordiamoci che se dovessimo osservare un minuto di silenzio per ogni vittima dell'Olocausto, dovremmo tacere per 11 anni e mezzo. A riguardo vorrei anche ricordare un altro momento molto toccante per me, quando ho ascoltato la preghiera in ebraico del Presidente israeliano Isaac Herzog durante la sessione plenaria del Parlamento europeo. L'Unione europea deve vedere in Israele un suo alleato, un faro della civiltà occidentale e della storia dell'umanità, perché è lì che risiede il sapere più antico, il sapere dei nostri padri. Chi vuole distruggere Israele, è un nemico da sconfiggere."